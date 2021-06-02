02.06.2021, 22:37
Всего 45 лет… Умер актер, игравший в “Мажоре” и других “полицейских” сериалах
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Российский артист и каскадер Андрей Погребинский умер в возрасте 45 лет, сообщает “Пятый канал” со ссылкой на мать актёра. Причина смерти пока не называется.
Андрей Погребинский родился 13 февраля 1976 года. В его фильмографии насчитывается свыше 50 работ.
Артист снимался в фильмах и сериалах “Мажор”, “Улицы разбитых фонарей”, “Ментовские войны”. В качестве каскадера он снялся в картинах “Охотники за головами”, “Назначена награда”, “Дружина”, “Лучшие враги”.
Совсем недавно — в конце апреля — состоялась премьера сериала “Ментозавры”, где Погребинский сыграл одну из главных ролей.