Нашелся доброволец, готовый заменить Маслякова в КВН

“Моя любимая песня Шаинского — “Мы начинаем КВН”. Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно”, — заявил Дмитрий Хрусталев , чем немало удивил Ивана Урганта . 42-летний Хрусталев, как и многие современные юмористы, начинал карьеру в КВН. Выступая за “Сборную Санкт-Петербурга”, он обрел первых поклонников.

Разумеется, телеведущий поинтересовался, а что же будет с наследником Маслякова, который должен стать приемником отца? “Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН”, — пошутил Хрусталев в эфире “Вечернего Урганта” на Первом канале.

Стоит напомнить, что однажды дошутился на эту тему сам Ургант. Лет 15 назад в интервью ему был задан прямой вопрос: “Правда ли, что вы будете вести КВН вместо Маслякова?”. Иван зачем-то пошутил “да“ — и с тех пор перестал появляться в жюри Высшей лиги. Сейчас же, напомним, в жюри приглашают (пока) Хрусталева.