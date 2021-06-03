Журналистка занялась сексом прямо во время интервью

Репортаж Фишер вела из развлекательного заведения под названием Swingland в городе Исхой под Копенгагеном. Интервью было приурочено к открытию секс-клуба после снятия ограничений из-за пандемии. Журналистка расспрашивала гостей об их впечатлениях.

В комментарии немецкому изданию Bild Фишер раскрыла, что не планировала интимной близости, но назвала такой формат репортажа допустимым. Она рассказала, что у нее не было партнера, поэтому свой поступок она считает допустимым. “Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто”, — указала репортер.

Журналистка подошла к гостям, разговаривающим в баре, задала пару вопросов, затем они перешли на большую кровать. “Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах”, — отметила Фишер.

В Twitter к записи Radio4, где слышны стоны журналистки, стоит подпись: “Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей”.