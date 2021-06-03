“Из ума выжила”: Виктор Салтыков унизил экс-супругу

Ирина Салтыкова, пришедшая на интервью к Андрею Малахову, вспомнила историю 30-летней давности, которая произошла на ее глазах. По ее словам, в один из вечеров они с мужем Виктором были дома, и к ним в дверь постучал мужчина. Гость с певцом отправились на кухню, где долго что-то выясняли. Ирина невольно прислушалась и поняла: у Виктора на гастролях была связь с несовершеннолетней девушкой. “Так как я его любила, то не думала об измене. Главным для меня было то, чтоб его не посадили”, — вспомнила звезда.

63-летний артист в шоке от откровений экс-супруги. “Вы больше слушайте Ирины рассказы. Она про меня что только не говорит! Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Зачем ее слушать вообще? Человек уже выжил из ума!” — заявил певец.

Он также не может понять, зачем Ирина ворошит прошлое и пытается выставить его дураком, ведь он уже 25 лет живет в другой семье. “Никак не хочет оставить меня в покое. Обида у нее, наверное, какая-то на меня осталась…” — предполагает артист.

К слову, конфликт супругов длится уже не один десяток лет. Они не смогли остаться друзьями после развода, к тому же Салтыков не общается с их общей дочерью Алисой, уверяя, что мать настраивает наследницу против него.