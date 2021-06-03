Друзья рассказали о последних днях жизни актера и каскадера Андрея Погребинского

“Прекрасным человеком был. Талантливый и очень здоровый. Ужасаешься, что же нам тогда делать, если такие спортсмены… Не пил, не курил, занимался спортом, вел здоровый образ жизни. Непонятно, по какой причине ушел. Талантливый человек, замечательный друг”, — вспомнил друг Погребинского Никита Панфилов.

Другой близкий друг Андрея Погребинского, фитнес-тренер Ян Цабут, познакомился с актером в 2012-м и сразу нашел с ним общий язык. По его словам, с близкими Погребинский вел себя открыто и позитивно, мог поддержать разговор на разные темы. Цабут рассказал журналистам, что в последние дни жизни актер плохо себя чувствовал.

“Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь”, — рассказал фитнес-тренер.

По словам Яна Цабута, у Погребинского не было жены и детей. Он посвящал время друзьям и всегда старался уделять время близким, несмотря на частые съемки. “Незадолго до смерти у него был творческий подъем. В нем не было никакой звездности… Просто большой хороший человек”, — отметил фитнес-тренер.