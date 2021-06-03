Моргенштерну вынесли приговор, он назвал происходившее цирком

В суд рэпер он приехал на новеньком споркаре, стоимостью около 170 тысяч евро. Он был настроен оптимистично и сразу сказал, что его не пугают штрафы. “Невозможно запретить творчество. Все, что однажды было в интернете, остается навсегда”, — заявил музыкант.

К зданию он пришел вместе с девушкой Диларой. Эффектная пара вела себя сдержанно, но при этом пассию скандалиста не пустили быть рядом с бойфрендом. “Вы можете запрещать мои песни, но не пускать мою жену на мой суд — мой первый суд!” — возмутился обвиняемый.

Позже стало известно, что песни музыканта, из-за которых его и привлекли к ответственности, не запретили. Однако Моргенштерну нужно будет заплатить 100 тысяч рублей (чуть больше 1000 евро) за пропаганду запрещенных веществ в двух треках — “Розовое вино-2” и Family. Сам 23-летний музыкант не согласен с таким решением, он не признал вину, а приговор выслушал с улыбкой. “Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное”, — заявил скандальный рэпер.

А пока шло заседание, и Алишер развлекался внутри, снаружи здания суда публику “развлекал” его охранник. Конфликт начался с того, что человеку со стороны артиста не понравилось, что его попросили замолчать. Журналист сказал ему, что тот спрятался в машине и не имеет права говорить, так как является просто “охранником” Моргенштерна. Мужчина вышел из машины и встал вплотную к журналисту и заявил: “Вот, я вышел. Скажи, чтоб я молчал”.

Журналист ответил ему “молчи”, на что телохранитель упрекнул его в грубости, несмотря на то что его оппонент просто исполнил его просьбу. Он спросил, какое право имел журналист называть его охранником, на что ему ответили, что так его назвал сам артист, на которого он работает.

“Он может меня хоть кем называть, хоть ******* [гомосексуалистом в худшем смысле этого слова], хоть проституткой”, — ответил мужчина. Журналист первым отошел от места происшествия, а сопровождающий Моргенштерна сказал, что тот не имел права затыкать его и что ему не нравится, когда его называют охраной.