Кровоизлияние и обморок: Анастасия Макеева после свадьбы оказалась в больнице

На своей страничке в Instagram Макеева поделилась, что колоссальная нагрузка и переживания неблагополучно сказались на ее организме. “Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз, кровоизлияние в левой голосовой связке, я в слезы”, — поделилась актриса. Анастасия, не успев отойти от свадьбы, сразу же вышла на работу. А голос для нее очень важен, так как на сцене ей нужно не только говорить, но и петь.

Также в больнице, куда она попала, у нее случился затяжной обморок. После этой ситуации Макеева серьезно задумалась о здоровье и том, что нужно себя беречь, а не работать на износ. “Затяжной обморок, я отключилась и сползла с кресла на пол. Такое состояние я испытывала только, когда впала в кому”, — сообщила Анастасия.

Все это время, пока актрису приводили в чувства, с ней был ее новоиспеченный муж — Роман Мальков. Он, испугавшись за нее, запретил жене торопиться на работу, но Анастасия была непреклонна. По ее словам, она все равно вышла на сцену. “Рома на руках вынес меня из больницы со словами, ты сегодня не работаешь, хватит. Но в театре закон, ты не вышел на сцену только, если ты умер, — написала актриса в блоге.

Поклонники Макеевой испугались за ее здоровье и стали строчить в блоге слова поддержки. “Дай вам Бог здоровья и побольше! У вас потрясающий голос.. Берегите себя..”, “Настя!!! Пожалуйста, берегите себя, сил вам и здоровья! Все будет хорошо”, “Не болейте”, “Настя, нужна пауза в делах, работе. Нужен отдых. Человеческий организм очень хрупкий. Пожалейте себя, пожалуйста”, — комментировали подписчики.