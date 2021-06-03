В эту пятницу в клубе Old Irish Pub состоится большой летний концерт XGeS Music!
Обучающий и продюсерский центр для взрослых и подростков XGeS Music — это результат творческого, профессионального и семейного взаимодействия двух музыкантов, Дмитрия Христова и Элины Геродес.
XGeS Music работает в нескольких направлениях:
- здесь учат взрослых людей петь, поставив здоровый и красивый вокал, а нуждающимся может быть оказана помощь с элементами вокальной реабилитологии.
- помогают обрести свою уникальную манеру исполнения.
- учат играть на музыкальных инструментах в ансамбле.
- каждые три месяца, с корректировкой на новые реалии, проходят большие отчетные концерты с участием лучших студентов центра. Таким образом начинающие артисты получают регулярный опыт сценических выступлений, к которым предъявляются высокие профессиональные требования, а это значит постоянный рост музыкальных навыков.
- занимаются музыкальным продюсированием талантливых учеников, помогают в создании оригинального песенного материала: от написания стихов, музыки и создания аранжировки до содействия в создании видеоклипов и релиза синглов. Один из таких успешных проектов — таллиннская певица, автор песен OLY, чей дебютный видеоклип “Похожий на дождь” набирает в youtube десятки тысяч просмотров.
- уже действующие группы приходят для получения художественного руководства и саунд-продюсирования.
- помимо музыкального развития, дети и взрослые находят здесь себе друзей, объединенных общим интересом. В планах есть организация совместных выездов на природу, творческих лагерей, благотворительных концертов.
Недавно одним из основных проектов центра стал подростковый ансамбль “Funky Fight”, который воплощает давнюю мечту Дмитрия Христова — передать багаж своих знаний детям и воспитать поколение классных музыкантов.
Рассказывает Дмитрий Христов, московский гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер, который третий год живет и творит в Таллинне:
“Для первого выступления мы сразу поставили себе высокую планку: фанк, джаз-рок — музыка, которой я учу ребят — требует предельной чёткости исполнения, чтобы добиться нужного грува. Никакой скидки на возраст, предельная требовательность к себе. Ведь наш ансамбль является преемником традиций таких исполнителей, как ”Earth, Wind & Fire”, Stevie Wonder, Gino Vannelli.
Я сам с восьми лет воспитан в детском образцовом вокально-инструментальном ансамбле “Мастерок” (г. Днепропетровск, Украина), который считался одним из лучших детских коллективов в СССР. И потом жизнь давала мне возможность работать с лучшими музыкантами и учиться у них. Давно мечтал создать детский коллектив и передавать дальше накопленный музыкальный опыт одарённым детям.
Уникальность этого проекта будет в том, что дети к шестнадцати годам уже смогут играть на уровне взрослых профессиональных музыкантов. К этому моменту у них будет выбор — связать свою жизнь с музыкой или оставить ее, как очень серьезное хобби. Каждый ребенок,
воспитанный в коллективе, будет иметь возможность поступить в музыкальное училище. Обязательным условием для участия в “Funky Fight” является получение базового музыкального образования параллельно с обучением в ансамбле. Кстати, такую возможность наш центр тоже предоставляет.
После концерта мы откроем набор второго состава. Если вашему ребенку от 10 до 14 лет, он одарён и мечтает стать музыкантом, приходите на концерт, вдохновляйтесь и приводите детей в “Funky Fight””.
Рассказывает Элина Геродес, автор-исполнитель, вокальный тренер, музыкант:
“В каждого нашего ученика мы вкладываем сто процентов своей души и наших знаний. То, что происходит на занятиях — это серьезный процесс сотворчества для педагога и ученика. И от степени посвященности обеих сторон зависит результат, магия на сцене. Каждый концерт для всех нас большое событие. Мы очень ценим и дорожим той атмосферой взаимной поддержки и радости, которой зал наполняется с первых звуков музыки. Каждый раз это не просто концерт школы, это настоящий праздник музыки и творчества, звучат любимые песни разных стилей и времён, многие поются хором с залом. Некоторые номера исполняются под живой аккомпанемент самих наших артистов, это очень зажигательно! 4 июня пройдет уже седьмой концерт. И он будет полон сюрпризов. Самый главный это, конечно, презентация наших классных “Funky Fight”! И они удивят! Одна из известных песен будет в очень необычной аранжировке. На разогреве у детей выступим мы сами, наш проект “Христов & Геродес”. По сложившейся традиции, произведения, исполняемые Дмитрием, это энергичная лирика. Мои песни — нежный хард. После нашего блока будет концерт вокалистов школы и друзей XGeS. Это настоящий музыкальный карнавал, который заряжает энергией на долгое время! Песни будут на любой вкус: от русского рока до Тони Брекстон. Все соскучились по ярким эмоциям и зрители, и артисты. Самое время наполниться впечатлениями и творческой энергией! Приглашаем вас на Большой Летний Концерт XGeS Music! Из-за существующих ограничений количество мест ограничено, поэтому успейте приобрести билеты на ticketbest.eu”
Познакомиться ближе с деятельностью XGeS Music, узнавать новости и задать вопросы можно на странице фейсбук: www.facebook.com/xgesmusic