В эту пятницу в клубе Old Irish Pub состоится большой летний концерт XGeS Music!

“В каждого нашего ученика мы вкладываем сто процентов своей души и наших знаний. То, что происходит на занятиях — это серьезный процесс сотворчества для педагога и ученика. И от степени посвященности обеих сторон зависит результат, магия на сцене. Каждый концерт для всех нас большое событие. Мы очень ценим и дорожим той атмосферой взаимной поддержки и радости, которой зал наполняется с первых звуков музыки. Каждый раз это не просто концерт школы, это настоящий праздник музыки и творчества, звучат любимые песни разных стилей и времён, многие поются хором с залом. Некоторые номера исполняются под живой аккомпанемент самих наших артистов, это очень зажигательно! 4 июня пройдет уже седьмой концерт. И он будет полон сюрпризов. Самый главный это, конечно, презентация наших классных “Funky Fight”! И они удивят! Одна из известных песен будет в очень необычной аранжировке. На разогреве у детей выступим мы сами, наш проект “Христов & Геродес”. По сложившейся традиции, произведения, исполняемые Дмитрием, это энергичная лирика. Мои песни — нежный хард. После нашего блока будет концерт вокалистов школы и друзей XGeS. Это настоящий музыкальный карнавал, который заряжает энергией на долгое время! Песни будут на любой вкус: от русского рока до Тони Брекстон. Все соскучились по ярким эмоциям и зрители, и артисты. Самое время наполниться впечатлениями и творческой энергией! Приглашаем вас на Большой Летний Концерт XGeS Music! Из-за существующих ограничений количество мест ограничено, поэтому успейте приобрести билеты на ticketbest.eu”