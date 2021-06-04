Фестиваль Station Narva объявил конкурс городского искусства

Если в рамках фестиваля 2019 года проходил конкурс световых инсталляций на территории Кренгольмской мануфактуры, то в этом году идея сосредоточена на искусстве в публичном городском пространстве. В конкурсе могут участвовать скульптуры, инсталляции, городская мебель, уличное искусство, выставки под открытым небом или другие объекты, которые обогащают общественное пространство и определяются конкретным местоположением. Наряду с описанием и иллюстрацией идеи необходимо объяснить, каким образом предложенный арт-объект обогащает жизнь города. Предпочтение отдается функциональным объектам, которые можно будет использовать, и они смогут остаться в городском пространстве даже после фестиваля. Представить свои идеи для оформления города приглашаются как практикующие художники, так и студенты, обучающиеся на различных художественных специальностях.