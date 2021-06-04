Спасает врачей от коронавируса: друг Ефремова рассказал о жизни актера на зоне

“Миша относится с пониманием к тому, что с ним случилось, — рассказал нам один из приятелей актера. — Конечно, он раскаивается, но понимает, что уже ничего не изменишь”.

На зоне у Ефремова нет привилегий. Он, как и другие заключенные, большую часть дня трудится на местном производстве. Ефремову дали весьма престижную работу — он занимается созданием защитных антиковидных костюмов для врачей. В них он вшивает молнии. Новая работа, говорят, пришлась ему по душе.

“Пока говорить об УДО рано, — продолжает его приятель. — К Мише там все относятся хорошо. Одно время шли разговоры, что он может организовать театр на зоне. Но сейчас об этом ничего не слышно. Миша занимается спасением медиков от ковида”.

Самочувствие у Ефремова в данный момент в порядке. Хотя хронические заболевания, которыми он страдает, периодически дают о себе знать. Впрочем, по словам приятеля артиста, медики тут же оказывают ему помощь.