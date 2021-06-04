Мощно! Таави Рыйвас учится на пилота вертолета

Таави работает председателем правления Auve Tech (технологическая компания по разработке беспилотных транспортных средств, основанная Вяйно Калдоя). В настоящее время Таави Рыйвас проходит обучение на пилота, чтобы научиться управлять мощным вертолетом, приобретенным для компании.

Таави не делится комментариями на эту тему, но известно, что этим вертолетом с двумя мощными двигателями в настоящее время управляет опытный пилот из Польши. Ходят слухи, что этот вертолет — самый дорогой и самый новый среди летающих в эстонском небе.