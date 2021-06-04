04.06.2021, 14:00
ВИДЕО | После суда — новый клип и под нож хирурга: Моргенштерна увезли на операцию
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Вчера Моргенштерн проиграл суд по делу о пропаганде запрещенных веществ в своем творчестве, а сегодня утром… оказался в больнице. Врачи уже поставили диагноз эпатажному рэперу, — успокаивает его поклонников “СтарХит”.
Как оказалось, 23-летний артист страдает от болезни почек. По всей видимости, Моргенштерну понадобилась срочная операция.
“Камень в почке подтвердился, — сообщил Алишер поклонникам накануне. — Так что теперь официально камни не только на мне, но и во мне. Все здоровья, а утром — мяса!”.
Судя по иронии музыканта, чувствует он себя вполне удовлетворительно и не собирается надолго задерживаться в клинике.
И сегодня же вышел новый клип исполнителя. Вот уж кто умеет использовать любой информационный повод на полную катушку...