ВИДЕО | После суда — новый клип и под нож хирурга: Моргенштерна увезли на операцию

Как оказалось, 23-летний артист страдает от болезни почек. По всей видимости, Моргенштерну понадобилась срочная операция.

“Камень в почке подтвердился, — сообщил Алишер поклонникам накануне. — Так что теперь официально камни не только на мне, но и во мне. Все здоровья, а утром — мяса!”.

Судя по иронии музыканта, чувствует он себя вполне удовлетворительно и не собирается надолго задерживаться в клинике.

И сегодня же вышел новый клип исполнителя. Вот уж кто умеет использовать любой информационный повод на полную катушку...