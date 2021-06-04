Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске

Двухкомнатные апартаменты Жанны Фриске стали предметом очередного конфликта между Дмитрием Шепелевым и родителями певицы. Некоторое время назад телеведущий уведомил родителей Жанны о том, что хотел бы продать долю сына. Речь идет о третьей части элитной квартиры. Это стало сокрушительным ударом для родственником ныне покойной звезды. Ведь они мечтали подарить эту квартиру сыну вокалистки.

Ранее Владимир Борисович в сердцах заявил: "Он хочет все Жаннино забрать, и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить, то, что ему совершенно не принадлежит. Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать".