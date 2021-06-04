Ведьма Мерили Тиммер нашла вандала, который проколол ей шину. Но сама наказывать не будет

Чем конкретно был недоволен владелец “Кадиллака”, она не поняла, так как русский язык не знает — однако некоторые слова были понятны не только ей, но даже тем, кто не знает даже о существовании русского языка.

В общем, диалог не сложился, и Мерили просто ушла, оставив недовольного автомобилиста в одиночестве. Тот ненадолго опешил от такого поворота событий, но не растерялся и ловко проткнул одну из шин автомобиля ведьмы.

Мерили Тиммер обратилась в полицию, вызвав едкие комментарии узнавшей об этой истории юмористов: зачем, мол, полиция, если есть экстрасенсорные способности. И вообще — сделай куклу вуду и накажи с ее помощью негодяя.

Шутки шутками, но Мерили утверждает, что имя злоумышленника она уже знает, но тратить время и силы на него не будет, полностью полагаясь на более “земные” ресурсы в виде органов правопорядка.