Реальные девушки — о том, что их возбуждает в сексе

Возраст: 28 лет. Профессия: Маркетолог. Семейное положение: Замужем. Возбуждает: Запах горького сандалового парфюма, грубость, поцелуи в шею (почему-то именно с левой стороны). Затем, чтобы плавно спустился языком вниз, к твердеющим соскам… Больше всего возбуждают комплименты. Нахваливает, восхищается — попробуй не отдаться! А если еще шепотом… Еще заводит звук оплаты кредитной картой моих покупок. Каждый раз при таком писке понимаю, что выбрала правильного мужчину. Не возбуждает: Когда мужчина отвлекается на телефон. Эрогенные зоны: Волосы. Люблю, когда муж их нежно расчесывает пальцами или наматывает на кулак при грубом сексе.

Возраст: 26 лет. Профессия: Визажист/лингвист-переводчик. Семейное положение: Не замужем. Возбуждает: Властное обладание. Меня заводит мужская уверенность. Не будут лишними ремень, наручники и бурная фантазия. В сексе я хочу подчиняться. Не возбуждает: Если мужчина занимается самолюбованием во время секса. Например, смотрит на себя в зеркало — это провал! Излишняя нежность, долгие поглаживания спинки, ручки, ножки, глупые фразы типа “Как ты хочешь?”. Все это убивает даже самое сильное желание. Эрогенные зоны: Очень люблю, когда мужчина целует пальцы рук и ног, покусывает и облизывает.

Возраст 29 лет. Профессия Телеведущая, бизнесвумен. Семейное положение: Замужем. Возбуждает : Мужское волосатое тело. Когда я вижу расстегнутую пуговицу на рубашке, а там волосатая мужская грудь… Я возбуждена! Возбуждает, когда секс происходит неожиданно и в необычных местах. Когда есть ощущение опасности, что кто-то может зайти или увидеть нас! Не возбуждает: Когда мужчина смеется во время секса или разговаривает. Хочется ему сказать: “Молчи, не отвлекайся! Говорить надо было раньше, а сейчас действуй!” Не люблю прелюдий. Эрогенные зоны: Я вся эрогенная! Пожалуй, если нужно что-то выбирать, то губы: люблю целоваться. Очень люблю объятия. Но, конечно, моя главная эрогенная зона — это сердце. Если мужчине удалось его завоевать, дело сделано.

Довольно рано, лет в 15–17, мы замечаем, что все женщины разные. Спустя еще пару десятилетий нас ждет второй удар: оказывается, эрогенные зоны у женщин тоже разные. Мы поймали несколько настоящих девушек, и они честно рассказали нам, что, как и в каких количествах их возбуждает. Результаты превзошли наши фантазии!

Анна Антонова



Возраст: 22 года.

Профессия: Студентка.

Семейное положение: Не замужем.

Возбуждает: Мужская сила. Каждая девушка мечтает, чтобы ее хорошо поимели. Я тоже смотрю порно и хочу воплотить несколько (или не несколько) фантазий с экрана. Люблю, когда меня шлепают — так, чтобы искры из глаз и стоны на всю квартиру. В восточных учениях считается, что женщин необходимо шлепать по попе, чтобы из головы все ненужные мысли вылетали.

Мне нравятся контрасты. Когда глаза в глаза и нежные поцелуи, а спустя минуту мужчина заламывает мои руки, полностью контролируя процесс, жадно спускаясь поцелуями ниже. Возбуждает, когда мужчина озвучивает свои желания и задает вопросы о моих желаниях.

Не возбуждает: Обильное слюноотделение.

Эрогенные зоны: Любая точка на моем теле, если уделить ей внимание, становится эрогенной. Чтобы помочь телу раскрыться, иногда позволяю партнеру завязать мне глаза на время прелюдии. Ощущения усиливаются в несколько раз!



Юлианна Степуро



Возраст: 30 лет.

Профессия: Директор по связям с музыкальной индустрией, продюсер.

Семейное положение: Не замужем.

Возбуждает: Все! Люблю грубый секс, чтобы пошлепали, например, или за волосы потянули. Хотя с любимым человеком и нежный секс может быть прекрасным.

Не возбуждает: Раздражает, когда мужчина не подает ни звука (и такие встречались!). Я люблю эмоции, которые во время секса можно выражать как какими-то звуками, так и словами.

Эрогенные зоны: Помимо ушей, бедер и всяких стандартных эрогенных зон у меня есть смешная — затылок, где-то под волосами. Меня очень возбуждает, когда мне дышат именно туда. Когда я ночую в одной кровати с подругой или просто другом, сразу прошу не дышать мне в затылок, а то за последствия не отвечаю.



Мила Куликова