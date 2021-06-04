Реальные девушки — о том, что их возбуждает в сексе(9)
Довольно рано, лет в 15–17, мы замечаем, что все женщины разные. Спустя еще пару десятилетий нас ждет второй удар: оказывается, эрогенные зоны у женщин тоже разные. Мы поймали несколько настоящих девушек, и они честно рассказали нам, что, как и в каких количествах их возбуждает. Результаты превзошли наши фантазии!
Екатерина Гусева (не та)
Возраст 29 лет.
Профессия Телеведущая, бизнесвумен.
Семейное положение: Замужем.
Возбуждает: Мужское волосатое тело. Когда я вижу расстегнутую пуговицу на рубашке, а там волосатая мужская грудь… Я возбуждена! Возбуждает, когда секс происходит неожиданно и в необычных местах. Когда есть ощущение опасности, что кто-то может зайти или увидеть нас!
Не возбуждает: Когда мужчина смеется во время секса или разговаривает. Хочется ему сказать: “Молчи, не отвлекайся! Говорить надо было раньше, а сейчас действуй!” Не люблю прелюдий.
Эрогенные зоны: Я вся эрогенная! Пожалуй, если нужно что-то выбирать, то губы: люблю целоваться. Очень люблю объятия. Но, конечно, моя главная эрогенная зона — это сердце. Если мужчине удалось его завоевать, дело сделано.
Анастасия Кунцевич
Возраст: 26 лет.
Профессия: Визажист/лингвист-переводчик.
Семейное положение: Не замужем.
Возбуждает: Властное обладание. Меня заводит мужская уверенность. Не будут лишними ремень, наручники и бурная фантазия. В сексе я хочу подчиняться.
Не возбуждает: Если мужчина занимается самолюбованием во время секса. Например, смотрит на себя в зеркало — это провал! Излишняя нежность, долгие поглаживания спинки, ручки, ножки, глупые фразы типа “Как ты хочешь?”. Все это убивает даже самое сильное желание.
Эрогенные зоны: Очень люблю, когда мужчина целует пальцы рук и ног, покусывает и облизывает.
Алена Аксенова
Возраст: 28 лет.
Профессия: Маркетолог.
Семейное положение: Замужем.
Возбуждает: Запах горького сандалового парфюма, грубость, поцелуи в шею (почему-то именно с левой стороны). Затем, чтобы плавно спустился языком вниз, к твердеющим соскам… Больше всего возбуждают комплименты. Нахваливает, восхищается — попробуй не отдаться! А если еще шепотом…
Еще заводит звук оплаты кредитной картой моих покупок. Каждый раз при таком писке понимаю, что выбрала правильного мужчину.
Не возбуждает: Когда мужчина отвлекается на телефон.
Эрогенные зоны: Волосы. Люблю, когда муж их нежно расчесывает пальцами или наматывает на кулак при грубом сексе.
Анна Антонова
Возраст: 22 года.
Профессия: Студентка.
Семейное положение: Не замужем.
Возбуждает: Мужская сила. Каждая девушка мечтает, чтобы ее хорошо поимели. Я тоже смотрю порно и хочу воплотить несколько (или не несколько) фантазий с экрана. Люблю, когда меня шлепают — так, чтобы искры из глаз и стоны на всю квартиру. В восточных учениях считается, что женщин необходимо шлепать по попе, чтобы из головы все ненужные мысли вылетали.
Мне нравятся контрасты. Когда глаза в глаза и нежные поцелуи, а спустя минуту мужчина заламывает мои руки, полностью контролируя процесс, жадно спускаясь поцелуями ниже. Возбуждает, когда мужчина озвучивает свои желания и задает вопросы о моих желаниях.
Не возбуждает: Обильное слюноотделение.
Эрогенные зоны: Любая точка на моем теле, если уделить ей внимание, становится эрогенной. Чтобы помочь телу раскрыться, иногда позволяю партнеру завязать мне глаза на время прелюдии. Ощущения усиливаются в несколько раз!
Юлианна Степуро
Возраст: 30 лет.
Профессия: Директор по связям с музыкальной индустрией, продюсер.
Семейное положение: Не замужем.
Возбуждает: Все! Люблю грубый секс, чтобы пошлепали, например, или за волосы потянули. Хотя с любимым человеком и нежный секс может быть прекрасным.
Не возбуждает: Раздражает, когда мужчина не подает ни звука (и такие встречались!). Я люблю эмоции, которые во время секса можно выражать как какими-то звуками, так и словами.
Эрогенные зоны: Помимо ушей, бедер и всяких стандартных эрогенных зон у меня есть смешная — затылок, где-то под волосами. Меня очень возбуждает, когда мне дышат именно туда. Когда я ночую в одной кровати с подругой или просто другом, сразу прошу не дышать мне в затылок, а то за последствия не отвечаю.
Мила Куликова
Возраст: 29 лет.
Профессия: Певица.
Семейное положение: Замужем.
Возбуждает: Все! Уверенность и внутренняя сила, исходящие от мужчины. Когда мужчина смотрит мне в глаза, а своими действиями и поступками убеждает меня, что я для него единственная и неповторимая.
Не возбуждает: Бездействие, амебность. Когда мужчина рассказывает о своих бывших сексуальных партнершах. Юмор — во время секса не нужно рассказывать анекдоты! Запущенная щетина. Не люблю бородачей!
Эрогенные зоны: Голова и ступни. Люблю, когда мужчина открывает на мне все новые и новые места.
Анна Балтачева
Возраст: 26 лет.
Профессия: Тележурналист.
Семейное положение: Не замужем.
Возбуждает: Запах дорогого парфюма. Люблю легкое подчинение настоящему самцу, мне нравится ощущать себя слабой и беззащитной. Возбуждают игры в изнасилование.
Не возбуждает: Анальный секс. Категорически против.
Эрогенные зоны: Пальцы рук и ладони. Мне достаточно просто гладить мужчину, от этого просыпается такое желание… Могу кончить от поцелуев в ладони.
Мария Ляпустина
Возраст: 20 лет.
Профессия: Студентка.
Семейное положение: Не замужем.
Возбуждает: Элементы борьбы в сексе.
Не возбуждает: Однообразие. Одна и та же позиция, одно и то же место для секса, одни и те же движения.
Эрогенные зоны: Шея и коленки.
Маргарита Рукина
Возраст: 23 года.
Профессия: Юрист.
Не замужем: Не замужем.
Возбуждает: Мужские стоны и учащенное дыхание, мужской парфюм. Когда мужчина занимает активную позицию в сексе, ролевые игры, неожиданные места для секса.
Не возбуждает: Когда мужчина не издает ни звука, когда не заботится о том, чтобы мне тоже было комфортно. Когда концентрируется только на одной зоне.
Эрогенные зоны: Шея, особенно задняя часть, грудь, спина, руки, тыльная сторона от локтя до запястья и пальчики.