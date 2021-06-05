ВИДЕО | Моргенштерн закатил скандал на премии Муз-ТВ

Алишер Валеев взбунтовался против решения назвать певцом года Александра Ревву, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, — сообщает LIFE.

Рэпер появился на мероприятии в инвалидной коляске из-за внезапных проблем со здоровьем. С самого начала церемонии он был на взводе и устроил перепалку с Собчак, заявив, что только за деньги будет с ней разговаривать. Ну а когда певцом года объявили Ревву, начался настоящий скандал. Моргенштерн забыл, что он сегодня инвалид, ловко вскочил с коляски (воистину чудо, братие!) и поднялся на сцену, чтобы отобрать микрофон у Собчак и выступить против победителя.

Рэпер напомнил, что это зрительское голосование, и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами. “Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил”, — сказал Моргенштерн.

В ответ ведущий церемонии Дмитрий Нагиев отметил, что “мы не на сельской дискотеке”, а Собчак предложила Моргенштерну сдать тест на наркотики, заявив, что, “судя по глазам”, он может быть не совсем чист, однако рэпер проигнорировал предложение и потребовал вывести итоги голосования на экраны.

В итоге раздосадованный Морген сообщил, что его главная награда — жена, а с призом Муз-ТВ он занимался оральным сексом (несмотря на то, что это всего лишь невинная тарелка).

Несмотря на неожиданно вскрывшиеся подробности личной жизни своего приза, канал решил без купюр выложить запись скандала в Инстаграм.

А вот что это было — экспромт или заранее продуманный сценарий — пусть читатели и зрители решат сами.

