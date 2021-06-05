Банкет и парад: Англия готовится отметить юбилей восшествия Елизаветы II на престол

Со 2 по 5 июня 2022 года граждане Великобритании не будут работать. Но этим, конечно же, празднование не ограничится.

В первый день юбилея в Уайтхолле состоится торжественная смена караула. В этом мероприятии примут участие 1400 солдат и 400 оркестрантов. Также состоится масштабный парад, в котором будут задействованы пять тысяч граждан. Они пройдут по центральным улицам Лондона до самого Букингемского дворца.

В пятницу состоится благодарственный молебен в соборе Святого Павла. На следующий день королева вместе с членами семьи отправится на Эпсомское дерби, а после этого назначен торжественный ужин, где будут присутствовать родственники Елизаветы II и высокопоставленные чиновники.

Также ожидается, что перед дворцом развернутся театрализованные представления с цирковыми номерами и концерты. По мнению журналистов, все это поможет Елизавете II отвлечься от печальных мыслей, вызванных кончиной мужа. “В последнее время королева несколько сократила активность, но по-прежнему вовлечена во все. Естественно, она и Букингемский дворец надеются, что праздник даст британцам возможность проявить преданность, уважение и любовь к своему монарху”, — сообщили в эфире телеканала BBC.

В последний раз такие масштабные праздники в честь восхождения королевы на престол устраивались в 2012 году. Тогда британцы тоже гуляли несколько дней, а Елизавета II успела посетить несколько локаций и пообщаться с гражданами.

Возможны, впрочем, и события, которые отменят всю праздничную программу. И это не только очередная волна пандемии. Все-таки Елизавете в этом году исполнилось 95 лет. Но мы за праздники, поэтому — “Боже, храни королеву!”