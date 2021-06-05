"Для дебилов": Лайма Вайкуле раскритиковала “Ласковый май” и напоролась на ответные оскорбления

67-летняя звезда эстрады, а также певица Айза Долматова стали героинями очередного эпизода передачи Максима Галкина. В рамках проекта артистки оценивали актуальное творчество молодых коллег, песни которых регулярно попадают в музыкальные чарты и становятся популярными в соцсетях.

В ходе выпуска народная артистка Латвии осталась недовольна композициями, которые представлял ведущий. Популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке» она сочла чересчур инфантильным и охарактеризовала как «какашку». Вайкуле также провела параллели с творчеством коллектива «Ласковый май». Галкин уточнил у женщины, плох ли «Ласковый май».

«Очень. "Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — отметила Вайкуле. Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Вайкуле незамедлительно попросила его остановиться.

«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — объяснила певица и поставила оцениваемой композиции низший балл.

Причастные к творчеству "Ласкового мая" смолчать не смогли! Первым взял слово директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. "Мы не даем комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она, наверное, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает. Зачем вообще у нее было брать интервью? Ей же надо было зацепиться, чтобы о ней вспомнили", - разразился он тирадой, в которой явно слышна обида.