"Для дебилов": Лайма Вайкуле раскритиковала “Ласковый май” и напоролась на ответные оскорбления(12)
67-летняя звезда эстрады, а также певица Айза Долматова стали героинями очередного эпизода передачи Максима Галкина. В рамках проекта артистки оценивали актуальное творчество молодых коллег, песни которых регулярно попадают в музыкальные чарты и становятся популярными в соцсетях.
В ходе выпуска народная артистка Латвии осталась недовольна композициями, которые представлял ведущий. Популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке» она сочла чересчур инфантильным и охарактеризовала как «какашку». Вайкуле также провела параллели с творчеством коллектива «Ласковый май». Галкин уточнил у женщины, плох ли «Ласковый май».
«Очень. "Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — отметила Вайкуле. Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом, и спел припев. Вайкуле незамедлительно попросила его остановиться.
«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — объяснила певица и поставила оцениваемой композиции низший балл.
Причастные к творчеству "Ласкового мая" смолчать не смогли! Первым взял слово директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. "Мы не даем комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она, наверное, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает. Зачем вообще у нее было брать интервью? Ей же надо было зацепиться, чтобы о ней вспомнили", - разразился он тирадой, в которой явно слышна обида.
Не отстал от него и Андрей Разин. «Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет. Мало того, назвать 47 миллионов советских людей дебилами, которые слушают «Ласковый май» и купили на наши концерты билеты — это, конечно, ни в какие рамки не вписывается», — возмутился продюсер в личном блоге.
57-летний Андрей Александрович подчеркнул, что группа до сих пор пользуется бешеной популярностью. По словам музыканта, «Ласковый май» и не собирается прекращать свою творческую деятельность. «Как работали, так и работаем до сих пор. У Юры Шатунова полные залы, у группы «Ласковый май» и «Дискотеки «Союз» — все битком. И мы собираем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба», — слегка истерично заключил Разин.
А Михаил Шуфутинский (он исполнил "Белые розы" по-своему) попытался удержаться сразу на двух стульях. «Я считаю иначе. Считаю, что любое произведение, если оно не оскверняет и не позорит никого, заслуживает внимание той или иной категории слушателей. Одним нравится одно, другим — другое. Вкус Лаймы Вайкуле для меня является безупречным. Тем не менее считаю, что песня «Белые розы» заслуживает доброго человеческого внимания. Тем более что с ней связано целое поколение людей, выросших в то время. Целое поколение людей, любивших «Ласковый май», — это ведь не поколение дебилов, правда? Поэтому их песни совсем не для дебилов были написаны, как сказала Лайма», — выразил мнение певец.