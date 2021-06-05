ТОП-3 знаков Зодиака, мужчины которых — настоящие сексоголики

Мужчина-Телец любит, когда все происходит медленно и красиво. Он не спешит с прелюдией, дает женщине подготовиться к процессу и ни за что не оставит ее без “финала”. Его главный минус, пожалуй, в скудной фантазии. Раз от раза Телец повторяет заученные движения, руководствуясь исключительно животной страстью. Однако некоторые дамы готовы потерпеть отсутствие экспериментов ради нескольких часов наслаждения.

Мужчина-Козерог в силу характера часто сосредоточен на работе и мало времени уделяет личной жизни. Долгое воздержание для него не мифический термин, а суровая реальность. Однако как только этот кавалер получит “зеленый свет”, то, уж будьте уверены, проявит себя во всей красе. К слову, в отличие от Тельца, Козерог не прочь позабавиться с милыми интим-игрушками.

Мужчина-Дева зациклен на чистоплотности своей партнерши. Он считает, что в сексе все должно быть просто идеально, без малейших огрехов. Этот кавалер тщательно готовится к процессу, без труда выносит “большие дистанции” и, в качестве приятного бонуса, никогда не откажет пассии в душевном разговоре по завершении любовного акта. Дева прекрасен во всех отношениях. Главное — ему не изменять.