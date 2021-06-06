“И ушел в закат”: Николая Трубача выгоняют из квартиры

На сайте судебных приставов за женой Николая Трубача числится долг в 9 миллионов рублей (примерно 100 тысяч евро). Сообщается также, что в Москве и Петербурге с ней уже судятся кредиторы — общая сумма задолженности составляет более 40 миллионов рублей (450 тыс. евро).

А в середине мая Мосгорсуд вынес решение: Николай Трубач обязан освободить свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. По самым скромным подсчетам, элитные апартаменты в столице стоят около 20 миллионов рублей (225 тыс. евро) — их и заберут в счет долга.

Корреспонденты программы “Ты не поверишь!” телеканала НТВ приехали к дому и поговорили с жильцами, которые подтвердили, что исполнитель хита “Голубая луна” съехал. “Раньше Саруханов жил сначала, потом приехали они. Вполне нормальные и приветливые, очень хорошая семья”, — сообщил сосед Трубача.