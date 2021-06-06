“У нас роман с Милошем Биковичем”: Кристина Асмус порадовала фанатов

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с Биковичем на личной странице в Instagram.

“У нас роман с Милошем Биковичем… Вышел пресс-релиз нашего фильма, считаем часы до подобных заголовков в СМИ”, — написала Асмус.

Артисты снимаются вместе в картине “Хочу замуж”. Съемки проходят в Калининграде. Со свойственным ей юмором Кристина Асмус пошутила на тему своей личной жизни, но фолловерам и этого было достаточно.

“А он ничего”; “А почему бы и нет”; “Красивая пара! С Гариком она не смотрелась. А тут… Они даже чем-то похожи”; “Наконец-то!” — написали они в комментариях.

Вслед за этим фанаты пары появились и в блоге самого Биковича. Многие отметили, что новая партнерша как раз во вкусе сербского красавца. Другие заметили, что Асмус даже напоминает одну из его бывших девушек Аглаю Тарасову — его коллегу по фильму “Лед”.