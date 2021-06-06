ВИДЕО | Енот обратил в бегство американских военных

Инцидент произошел в Колорадо. Видео опубликовал один из военнослужащих США Джосси Чавез. На кадрах видно, как солдаты находят енота в углу бронетранспортера. Неподалеку с битами стоят пришедшие им на помощь сослуживцы. Обнаружившие неожиданного гостя бойцы с криками от него убежали, а енот в ответ на большой скорости погнался за солдатами.

Видео опубликовали на YouTube и в TikTok. Некоторые сочли это постановкой, но журналистам телеканала FOX удалось поговорить с автором видео. Джосси Чавез расссказал журналистам, как нашел енота. Исходящие звуки из пустого автомобиля показались ему странными, поэтому военнослужащие решили проверить автомобиль. Появление грозного животного застало их врасплох.

«Мы были удивлены, что енот нашел способ проникнуть внутрь. Это необычно», — поделился Чавез с журналистами.

Видео стало популярным в американском Twitter. Енота уже назвали секретным оружием американской армии и поблагодарили за работу. Поклонники комиксов сравнили грозного енота с героем киновселенной Marvel Ракетой, одним из главных героев фантастической франшизы «Стражи Галактики». Действительно, по самонадеянности и дерзости эти еноты очень похожи.