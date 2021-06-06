Не дожив до 40 лет, умер актер и ведущий боев ММА Артем Анчуков

Анчуков умер от последствий коронавируса, рассказали агентству ТАСС в M-1. “У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало легкое”, — сказал представитель компании.

Артем Анчуков известен как ринг-анонсер M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. Также он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам.

Анчуков в 2003-2013 годах служил в петербургском музыкально-драматическом театре “Буфф”. На его счету около 70 ролей в кино. Он снимался в сериалах “Бандитский Петербург”, “Улицы разбитых фонарей”, “Опера”, “Тайны следствия”, “Молодежка”.