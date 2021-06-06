06.06.2021, 16:30
Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым(7)
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Звезда сериала “Папины дочки”, актриса Дарья Мельникова развелась с мужем Артуром Смольяниновым. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу Femetime.tv. По словам звезды, развод состоялся недавно.
Артистка очень неохотно делилась информацией о произошедшем, и пока не раскрывает причину расставания с мужем.
“Мы, тем не менее, остаемся родителями наших детей… У нас классные отношения”, — добавила Мельникова.
Звезда “Папиных дочек” подчеркнула, что решение о разводе было совместным. Бывшие супруги рассказали о расставании детям. Малыши смирились с этим.
Дарья Мельникова также сказала, что теперь не верит в любовь — более надежными она считает отношения, основанные на партнерстве. Однако о новых отношениях актриса пока не задумывается.
За время брака у Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова появились два сына — пятилетний Артур и двухлетний Марк.