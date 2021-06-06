Дарья Мельникова развелась с Артуром Смольяниновым

Артистка очень неохотно делилась информацией о произошедшем, и пока не раскрывает причину расставания с мужем.

“Мы, тем не менее, остаемся родителями наших детей… У нас классные отношения”, — добавила Мельникова.

Звезда “Папиных дочек” подчеркнула, что решение о разводе было совместным. Бывшие супруги рассказали о расставании детям. Малыши смирились с этим.

Дарья Мельникова также сказала, что теперь не верит в любовь — более надежными она считает отношения, основанные на партнерстве. Однако о новых отношениях актриса пока не задумывается.

За время брака у Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова появились два сына — пятилетний Артур и двухлетний Марк.