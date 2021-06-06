Последние дни наступают! Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа

Как сама призналась 35-летняя звезда, она станет приглашенной звездой в новом спектакле “Чудесный грузин”, премьера которого состоится 11 и 12 июня. “Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей страны. Играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Ааа, мои хорошие, пишу сейчас этот текст, и плачу от счастья! Это просто невероятно”, — написала Ольга.

Последние несколько дней она постоянно проводит в репетициях и сильно волнуется. Но пока ее хвалят мэтры и говорят, что все должно получиться. “Спасибо за возможность играть на легендарной сцене художественного руководителя Эдуарда Владиславовича Боякова. Это правильный выбор, вы точно не пожалеете”, — говорит звезда.

Она также добавила, что 20 лет назад собиралась поступать в театральный институт в Петербурге, но мама запретила это делать. Поэтому будущая звезда “Дома-2” пошла учиться в СПбГУ на географический факультет, который окончила с красным дипломом.

“Но о театральной сцене я мечтала всегда, в моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны”, — подчеркнула Ольга.

Как сообщает МХАТ, “Чудесный грузин” является спектаклем-провокацией и спектаклем-исследованием о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал “отцом народов”. Творческая группа во главе с режиссером Ренатой Сотириади даст зрителям возможность исследовать жизнь великого политика и сделать выводы о его деятельности.