06.06.2021, 19:32
У Меган Маркл и экс-принца Гарри родилась дочь(9)
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Еще вчера по СМИ прошла информация о том, что Меган Маркл готовится к родам и надеется, что наследница родится 10 июня - в день 100-летия со дня рождения умершего в этом году принца Филиппа. Но, как говорится, человек предполагает... Дочь Меган разрушила красивый план и появилась на свет сегодня.
Гарри и Меган назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.
Как говорится в заявлении пары, мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.
Кстати, не суждено было сбыться и еще одному плану Меган: она собиралась рожать дома, но все же пришлось прибегнуть к помощи врачей больницы.