У Меган Маркл и экс-принца Гарри родилась дочь

Гарри и Меган назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

Как говорится в заявлении пары, мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Кстати, не суждено было сбыться и еще одному плану Меган: она собиралась рожать дома, но все же пришлось прибегнуть к помощи врачей больницы.