06.06.2021, 21:22
Умер Резо Габриадзе — автор “Мимино”, “Не горюй!” и “Кин-Дза-Дза”(2)
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Грузинский художник, драматург, режиссер, сценарист, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе умер в Тбилиси в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил Первый канал Грузинского телевидения.
Резо Габриадзе известен как автор сценариев более 35 фильмов. Вместе с Георгием Данелия он написал сценарии к кинолентам “Кин-дза-дза” и “Мимино” (в последнем случае в соавторстве с Викторией Токаревой). Среди других его работ — сценарии к фильмам “Не горюй!” и “Необыкновенная выставка”, а также к серии мини-фильмов о приключениях трех дорожных рабочих (их играли Кахи Кавсадзе, Баадур Цуладзе и Гиви Берикашвили).
Отметился своим творчеством Габриадзе и вне экрана. Например, в Петербурге он создал памятники “Нос майора Ковалева” и “Чижик-пыжик”, а в Одессе — памятник Рабиновичу из анекдотов.