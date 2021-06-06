Умер Резо Габриадзе — автор “Мимино”, “Не горюй!” и “Кин-Дза-Дза”

Резо Габриадзе известен как автор сценариев более 35 фильмов. Вместе с Георгием Данелия он написал сценарии к кинолентам “Кин-дза-дза” и “Мимино” (в последнем случае в соавторстве с Викторией Токаревой). Среди других его работ — сценарии к фильмам “Не горюй!” и “Необыкновенная выставка”, а также к серии мини-фильмов о приключениях трех дорожных рабочих (их играли Кахи Кавсадзе, Баадур Цуладзе и Гиви Берикашвили).