Теперь можно! Дарья Мельникова призналась в любви к актеру Головину

Актриса театра и кино Дарья Мельникова с 14 лет радует зрителей своими яркими образами, но про личную жизнь “папина дочка” не распространялась. Почти восемь лет она была замужем за актером Артуром Смольяниновым, которому подарила двух сыновей. В недавнем интервью Даша сообщила, что на долгое время испытывала безответные чувства к партнеру по сцене Александру Головину.

“Нашим дебютным совместным проектом была “Золушка 4х4. Все начинается с желаний”. Он играл там принца, и все так удачно совпало: мой первый фильм и я работаю с человеком, в которого влюблена”, — рассказывает Дарья на YouTube-канале FAMETIME.TV.

Следом актеры снялись еще в одном фильме, и по словам 29-летней Дарьи, страсть только набирала обороты: “Я просто умирала от любви, ходила все время за ним, а он называл меня “сестренка”.

Конечно, искренние чувства актрисы подметили поклонники, и несколько лет назад ходили слухи про то, что теплые отношения между молодыми людьми сошли с экрана и стали вполне реальными. Ведущая Лаура Джугелия спросила у нее: “Так был ли все-таки между вами роман?” Смеясь, актриса ответила: “Я пыталась. Но он сказал “нет”. И эта история длилась на протяжении десяти лет”.

Кстати, Головин до сих пор не женат. Его роман с гримером Светланой Белогуровой закончился рождением внебрачной дочери, которую артист не захотел признавать, поэтому Светлане пришлось подавать в суд с заявлением о взыскании алиментов. Судебная тяжба длилась год, отцовство было доказано и актера обязали выплачивать алименты.