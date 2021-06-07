Дава изменял Бузовой с Киркоровым?

Многие Телеграм-каналы не удержались от вопроса: стоит ли считать это официальным заявлением, что пару связывают не только рабочие отношения, или это просто очередной хайп?

Не сдержались от комментариев и медийные лица. Так, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала все происходящее цирком уродов, а под снимком Давы и Киркорова неосторожно написала: “Панопртикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки”. Видимо, женщина намекала на то, что Давил Манукян имеет восточную кровь и обниматься с мужчиной прилюдно для него должно быть неприемлимо.

Поклонники Киркорова под его постом о премии тоже не стеснялись в выражениях. Поп-короля спрашивали, зачем он отбил Даву у Бузовой, и интересовались, а не является ли такое недвусмысленный дуэт пропагандой ЛГБТ.

“Ужас! Дава кидается из одной крайности в другую. Кто следующий его подберёт? Так и будет вечно с протянутой рукой”, “Давид хитрый, Филя будь осторожен, Ольгу кинул и тебя кинет”, “Выглядят словно жених с невестой приехал”, “Поколению хана. Пропоганда непонятного вовсю. Жаль молодёжь, жаль страну”, — наперебой писали комментаторы.

Многие были уверены, что нежная дружба Давы с Киркоровым и стала причиной расставания блогера с Ольгой Бузовой: “Зачем было шифроваться, Бузовой прикрываться. Теперь ясна истинная причина разрыва с Бузовой. Заставил девчонку истерить”.

Но были и те, кто искренне пожелал Филиппу личного и творческого счастья, новых наград и блеска в глазах. А шокирующее появление музыкантов, как сообщали фанаты, оказалось рекламой новой песни Давы “Начать с нуля”, которую он, говорят, посвятил Бузовой.