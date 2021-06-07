Ангелина Вовк рассказала о вымогательствах на “Спокойной ночи, малыши!”

“Я “Спокойной ночи, малыши!” спасла в свое время, — рассказала телеведущая. — В 90-х передачу планировали закрывать, не было финансовых возможностей оплачивать затраты на съемки выпусков, выдавать зарплаты сотрудникам. Мне тогда повезло, я вела юбилейный вечер Сбербанка, рядом со мной сидели молодые ребята — банкиры. Я их спрашиваю: “Ребята, у вас есть дети?”, они отвечают: “Да!” И тут я им начала рассказывать о том, что “Спокойной ночи, малыши!” закрывают из-за финансовых трудностей. Я их свела с руководителем программы, и они напрямую обо всем договорились.