Празднику быть! 3 сентября состоится рок-фестиваль Go Narva 2021!

Перейдём к главному, к составу выступающих:

Запрещённые Барабанщики с программой состоящей исключительно из хитов, таких как “Миллион долларов США”, “Мама Зузу”, “Таблетка”, “Куба”, конечно же “Убили негра” и многие другие. Настоящий праздник, танцы и веселье — в обязательной программе!

Кирпичи — вся мощь и слава петербургского рока! Нестареющие парни с такими же хитами. Обещают, что будет круто!

Tequilajazzz — тяжёлая (окей, относительно, конечно) музыка, бывает очень интеллигентной и пронзительной одновременно. Это про них, про легенд новейшей рок-музыки. Разумеется, зашкаливающий драйв и энергетика + все хиты, гарантированно!

AveNue — резиденты фестиваля и хозяева сцены! Исконно нарвская группа, которая радует своим творчеством не только земляков, но и ещё много точек на земном шаре.

Svjata Vatra — нечастые гости в Нарве, но наш фестиваль тем и ценен, что приглашает в Нарву тех, кто там давно не был наравне с теми, кто там проживает.

А также много других имён!

Следите за новостями на странице фестиваля в фейсбук — fb.com/gonarva.

Приобретайте билеты заранее — чем ближе к дате, тем они будут дороже. Позаботьтесь о наличии билетов уже сегодня:

Девиз наш прежний — Oleme вместе! а к нему добавим немаловажное — “Третье сентября — это ещё лето!” и тем более лето, как всегда, продлится на берегу реки Наровы, на свежем воздухе, в окрестностях клуба Ro-Ro, где будет проходить фестиваль Go Narva 2021.

Две сцены, более десятка имён исполнителей, децибелы звука, яркость света, множество вкусной еды и напитков, аттракционы для детей, а главное — ваша радость от посещения фестиваля Go Narva 2021!