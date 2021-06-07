Ретрофестиваль We Love The 90s стартует 29 июля. Хедлайнер — Scooter!

Фестиваль ретро-музыки стартует 29 июля. В этот день пройдет программа We Love The Millenium. Хиты нулевых исполнят Cascada, Sash!, Groove Coverage ja Sylver.

В пятницу, 30 июля, в рамках мирового турне состоится первый официальный концерт группы Scooter после пандемии!

В субботу программа будет состоять из хитов 90-х. На сцену выйдут Sin with Sebastian, Ice MC, Alexia и Londonbeat.

По словам главного организатора Стена-Эрика Янтсона, мероприятию дали официальное разрешение. “Использование COVID-сертификата позволит провести мероприятие для публики до 9000 человек”, — отметил он.

В целях обеспечения безопасности на мероприятие смогут прийти только люди, которые переболели COVID-19, были вакцинированы, имеют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до мероприятия или сделали платный экспресс-тест на месте.