ФОТО | “Одни ребра”: Мирослава Карпович снялась топлес на пляже

Некоторые подписчики принялись критиковать актрису из-за чрезмерной, по их мнению, худобы, а также посчитали, что снимок чересчур откровенный. “Одни ребра”, “Кушайте что-нибудь, одни кости”, “Пошловато выглядите”, “Странно оголяться при таком теле”, — не стеснялись в выражениях хейтеры.

За Мирославу вступились другие фолловеры. “Мира, вам пора блокировать любителей рубенсовских женщин и блюстителей чужой нравственности, что-то они тут распоясались”, “Прекрасное фото, красивый пейзаж. Очаровательная полуголая девушка с красивой фигурой и осиной талией, ничего лишнего”, “Лучшая”, “Как трогательно и изящно, Мира! Прямо до мурашек”, “Никого не слушайте, вы — красотка”, — восхитились они артисткой.