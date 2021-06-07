Александр Рыбак избавился от болезненной зависимости

Александр Рыбак запомнился всем не только игрой на скрипке и отличными вокальными данными. Его обаятельная улыбка и большие карие глаза свели с ума не одну девушку. У него брали интервью, приглашали на телевидение и устраивали мировые турне. Но одной запоминающейся песни было недостаточно, чтобы оставаться на пике популярности всегда, и молодой человек стал медленно скатываться в бездну забвения.

Сегодня молодой человек уже не собирает стадионы. А в передовых европейских странах, таких как Франции и Германии, его и вовсе не знают (“Евровидение” там не самый значимый музыкальный конкурс).

“Трудно пробиться во всей Скандинавии: Дании, Швеции, Финляндии. А Швеция вообще отдельная история. Моя музыка там популярна, и я продаю там много дисков, но все музыкальные критики дают мне „единицы“ и „двойки“. Им не нравится. Норвежцы дают мне „пятерки“ и „шестерки“, а вот шведы не любят”, — рассказывал Рыбак в одном из интервью.

Нельзя сказать, что музыкант был на пороге бедности. Но пандемия внесла коррективы и в жизнь Александра, которому зарабатывать средства на жизнь помимо распространения коронавируса помешали проблемы со здоровьем. Молодой человек много лет “сидел” на антидепрессантах и снотворном, а потому исполнителю было крайне тяжело справляться с зависимостью в изоляции.

“В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни”, — рассказывал певец в соцсетях.

В Инстаграме исполнитель начал вести что-то вроде дневника, в котором рассказывал о реабилитации — для помощи другим людям в таких же ситуациях. Хотя творить при галлюцинациях, приступах паники и болях было невероятно трудно, Александр смог записать песни, например, “Give Me Rain”.