Александр Рыбак избавился от болезненной зависимости(3)
Александр Рыбак запомнился всем не только игрой на скрипке и отличными вокальными данными. Его обаятельная улыбка и большие карие глаза свели с ума не одну девушку. У него брали интервью, приглашали на телевидение и устраивали мировые турне. Но одной запоминающейся песни было недостаточно, чтобы оставаться на пике популярности всегда, и молодой человек стал медленно скатываться в бездну забвения.
Сегодня молодой человек уже не собирает стадионы. А в передовых европейских странах, таких как Франции и Германии, его и вовсе не знают (“Евровидение” там не самый значимый музыкальный конкурс).
“Трудно пробиться во всей Скандинавии: Дании, Швеции, Финляндии. А Швеция вообще отдельная история. Моя музыка там популярна, и я продаю там много дисков, но все музыкальные критики дают мне „единицы“ и „двойки“. Им не нравится. Норвежцы дают мне „пятерки“ и „шестерки“, а вот шведы не любят”, — рассказывал Рыбак в одном из интервью.
Нельзя сказать, что музыкант был на пороге бедности. Но пандемия внесла коррективы и в жизнь Александра, которому зарабатывать средства на жизнь помимо распространения коронавируса помешали проблемы со здоровьем. Молодой человек много лет “сидел” на антидепрессантах и снотворном, а потому исполнителю было крайне тяжело справляться с зависимостью в изоляции.
“В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни”, — рассказывал певец в соцсетях.
В Инстаграме исполнитель начал вести что-то вроде дневника, в котором рассказывал о реабилитации — для помощи другим людям в таких же ситуациях. Хотя творить при галлюцинациях, приступах паники и болях было невероятно трудно, Александр смог записать песни, например, “Give Me Rain”.
“Лично для меня эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны). Единственное, чего я хочу в подобных ситуациях, — прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это все по плану. И я знаю, что это пройдет”, — говорил Александр.
Здоровье сказалось и на личной жизни знаменитости. Он много лет встречался с девушкой, с которой познакомился в Тиндере, но совмещать личную жизнь и процесс реабилитации Рыбаку не удалось.
“Я почувствовал, что не могу быть с кем-то в таком тесном контакте. Это связано с физическими болями, когда мне больно, я не хочу общаться с людьми, и тем более с людьми, которые мне очень сильно нравятся. Я восхищаюсь людьми, которые могут бороться за любовь и здоровье одновременно. Потому что я не смог”, — делился Рыбак с фанатами.
Но бывшим возлюбленным удалось сохранить теплые дружеские отношения, они общаются и по сей день. В творчестве Александр также не намерен останавливаться, и уже вскоре у него начнется долгожданный гастрольный тур.
“Готовы к турне, да! Действительно, это счастливый день для нас! Мой первый тур с начала пандемии. Мой первый тур после того, как я бросил снотворное!” — сообщил певец у себя в Инстаграме.