ТОП-5 способов разнообразить интимную жизнь этим летом

Так, одним из способов сделать сексуальную жизнь ярче и интереснее специалист назвала купание голышом. По ее словам, это позволяет людям “почувствовать себя живыми”. Во-вторых, доктор Эмили посоветовала попробовать заняться сексом на улице. Она пояснила, что смена обстановки может “творить чудеса”, главное, никому не попадаться на глаза, указала специалист.

В-третьих, Эмили рекомендует попробовать “поиграть” с высокими и низкими температурами: например, провести кубиком льда по телу партнера или капнуть растопленным шоколадом. В качестве еще одного способа разнообразить интимную жизнь она предложила заняться сексом в отеле. Специалист отметила, что на фоне пандемии коронавируса в условиях закрытых границ и невозможности путешествовать это могло бы стать отличной заменой близости в туристических поездках.

Кроме того, доктор посоветовала чаще и больше заниматься оральным сексом, отметив при этом, что такой способ отлично подходит не только для лета, но и для любого времени года.