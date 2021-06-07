ФОТО 18+ | Солистка Little Big полностью обнажилась на фотосессии

И хотя Софья уже появлялась на обложке мужского журнала, новая горячая фотосессия произвела фурор в микроблоге звезды. В частности, возлюбленный Софьи Илья был в восторге. Он прокомментировал снимки десятком эмодзи капель… будем считать, что воды.

Смело? Вполне. Но это еще не всё. Super разыскал снимки, которые пока не опубликованы. Судя по фразе Сони "Если хотите еще фоточек, оставляйте много" (далее все те же капли), она их готова показать. Но не успела. Одна проблема: увидеть их пока можно только в Telegram издания.