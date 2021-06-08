"Совсем зрителя не уважают!": Культурная общественность возмутилась приглашением Бузовой в МХАТ, но и та молчать не стала

Так, режиссер Александр Молочников поделился фото, на котором держит на руках Светлану Ходченкову. Артисты уже несколько лет сотрудничают — режиссер приглашает талантливую блондинку практически во все свои проекты. “Меняю на Бузову!” — иронично подписал публикацию театральный постановщик, намекая на новое назначение экс-ведущей “Дома-2”.

Бузова в свою очередь ответила Молочникову. “Вот я и дождалась, что обо мне пишете вы! Жду сценарий вашего нового фильма, где с удовольствием сыграю главную роль, но только в паре с Катей Варнавой”, — парировала певица.

Радиоведущий Эдуард Каневский в стихотворной форме пошутил над исполнительницей хита “Мало половин”. “Сам танцую, сам пою, сам билеты продаю!” — написал он. Агата Муцениеце, Катерина Шпица, Катя Гордон также посмеялись над тем, что Бузова стала драматической актрисой.

“Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдет?” — негодует Елена Летучая. Оскар Кучера не остался в стороне и тоже отреагировал на назначение Бузовой. “У меня все… Совсем все!” — отметил ведущий в личном блоге.

Видимо, фраза экс-ведущей “Ревизорро” сильно задела 35-летнюю звезду, поэтому она решила ей интеллигентно ответить. “Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене — такой, как МХАТ”, — написала Бузова.

Оля также решила съязвить и добавила приписку: “P.S. Сегодня о вас напишут все СМИ. Вы добились этого с помощью именно моей фамилии”. И ведь не поспоришь…

Однако как раз поспорить Летучая попыталась и сообщила, что каждый должен заниматься своим делом. Например, Елена подчеркивает, что у нее нет таланта в актерском мастерстве. “Сцена не для самозванцев. На сцене и в театре хочу видеть только профессионалов. А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом, как раз не хотелось бы, и не считайте, что для каждого дешевый хайп это необходимость”, — написала Летучая.