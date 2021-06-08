4 причины перейти на четырехдневную рабочую неделю
Необходимость оставаться на связи с коллегами фактически 24/7 создает для мозга большую когнитивную нагрузку, а значит, и потребность в дополнительном отдыхе растет. Увы, далеко не все компании готовы принять это во внимание, потому что опасаются потери дохода.
Однако их опасения опровергает опыт нескольких успешных западных компаний. Так, руководство технологического холдинга The Wanderlust Group решило провести эксперимент: на протяжении трех месяцев сотрудники отдыхали не только по субботам и воскресеньям, но и по понедельникам.
И знаете что? Это оказались самые прибыльные месяцы в году — не говоря уже о том, что уровень удовлетворенности жизнью среди сотрудников и членов их семей необычайно возрос. Все, чем пришлось “пожертвовать”, — сократить число встреч, которые лишь отнимали время.
По итогам эксперимента компания решила ввести четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.
Понимают плюсы подобного подхода не только отдельные организации, но и главы некоторых государств. Так, в прошлом году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с предложением массово переводить сотрудников на четырехдневку, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма, а также чтобы дать людям возможность справиться с выгоранием.
С подобной инициативой выступало и российское правительство еще в 2019 году. И хотя собственники бизнесов пока относятся к этой идее настороженно, многочисленные исследования говорят о том, что такая практика на руку обеим сторонам — и сотрудникам, и работодателям. И вот почему.
1. СОТРУДНИКИ СТАНОВЯТСЯ ПРОДУКТИВНЕЕ
Исследования показывают, что большинство наемных работников считают, что многочисленные встречи лишь отнимают драгоценные часы. Чем меньше времени отводится на работу, тем эффективнее это время используют — как минимум, часовые совещания в Зуме можно заменить сжатой и информативной перепиской.
И этот тезис подтверждается вполне конкретными цифрами. Так, например, четырехдневную рабочую неделю практиковали в японском офисе Microsoft (кстати, еще до пандемии, в августе 2019 года), и уровень продаж в подразделении тогда вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Другое исследование 2019 года показало, что две трети британских компаний, которые перевели своих сотрудников на сокращенную рабочую неделю с сохранением заработной платы, отметили рост продуктивности своих сотрудников.
Переход на сокращенную рабочую неделю также позволяет выявить слабые места: выяснить, какой информации не хватает сотрудникам и какие процессы организованы неэффективно.
2. НА ВАКАНСИЮ С ТАКИМ ТИПОМ ЗАНЯТОСТИ ОТКЛИКАЕТСЯ БОЛЬШЕ КАНДИДАТОВ
По оценкам сайта по подбору персонала ZipRecruiter, компаниям, предлагающим четырехдневную рабочую неделю, удается привлечь на собеседования в среднем на 15% больше кандидатов (данные собирались с 2018 года по текущий момент).
Причем 15% — лишь среднее значение за минувшие годы: в нынешнем году на такие вакансии стало откликаться на 30% больше соискателей. Кроме того, 63% работодателей в Великобритании утверждают, что предложение о сокращенной рабочей неделе помогло им привлечь и удерживать талантливых сотрудников.
3. ЧЕМ МЕНЬШЕ МЫ РАБОТАЕМ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
К такому выводу исследователи из Университета Массачусетса пришли еще в 2012 году:
“Страны, в которых люди работают меньше, наносят меньше вреда экологии, оставляя менее явный экологический след. В атмосферу выбрасывается меньше парниковых газов и углекислого газа, и потребность в энергии также снижается. По предварительным оценкам сокращение рабочей недели на один день может привести к снижению углеродного следа на 30%”.
Тот же пример Microsoft в Японии показал, что перевод сотрудников на четырехдневную рабочую неделю позволил снизить потребление электроэнергии в офисе на 23%, а расход бумаги — на 59%.
4. У СОТРУДНИКОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРЕСТИ БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И ОСТАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
Психологические бонусы подобной практики также налицо: по итогам эксперимента, проведенного в Новой Зеландии в 2018 году, 240 сотрудников, которых перевели на четырехдневку с сохранением полной оплаты труда, отметили, что стали испытывать меньше стресса, смогли проводить больше времени с семьями, а их баланс между работой и жизнью улучшился.
Сегодня, когда многие из нас вынуждены работать из дома и оставаться на связи с коллегами с раннего утра до позднего вечера, дополнительный выходной может стать настоящим спасением: в этот день можно выбраться на природу, выспаться, качественно пообщаться с близкими или заняться своим здоровьем.
И это непременно скажется на производительности труда и лояльности к работодателю.