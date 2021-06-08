4 причины перейти на четырехдневную рабочую неделю

Необходимость оставаться на связи с коллегами фактически 24/7 создает для мозга большую когнитивную нагрузку, а значит, и потребность в дополнительном отдыхе растет. Увы, далеко не все компании готовы принять это во внимание, потому что опасаются потери дохода.

Однако их опасения опровергает опыт нескольких успешных западных компаний. Так, руководство технологического холдинга The Wanderlust Group решило провести эксперимент: на протяжении трех месяцев сотрудники отдыхали не только по субботам и воскресеньям, но и по понедельникам.

И знаете что? Это оказались самые прибыльные месяцы в году — не говоря уже о том, что уровень удовлетворенности жизнью среди сотрудников и членов их семей необычайно возрос. Все, чем пришлось “пожертвовать”, — сократить число встреч, которые лишь отнимали время.

По итогам эксперимента компания решила ввести четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.

Понимают плюсы подобного подхода не только отдельные организации, но и главы некоторых государств. Так, в прошлом году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с предложением массово переводить сотрудников на четырехдневку, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма, а также чтобы дать людям возможность справиться с выгоранием.

С подобной инициативой выступало и российское правительство еще в 2019 году. И хотя собственники бизнесов пока относятся к этой идее настороженно, многочисленные исследования говорят о том, что такая практика на руку обеим сторонам — и сотрудникам, и работодателям. И вот почему.

1. СОТРУДНИКИ СТАНОВЯТСЯ ПРОДУКТИВНЕЕ

Исследования показывают, что большинство наемных работников считают, что многочисленные встречи лишь отнимают драгоценные часы. Чем меньше времени отводится на работу, тем эффективнее это время используют — как минимум, часовые совещания в Зуме можно заменить сжатой и информативной перепиской.