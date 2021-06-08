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08.06.2021, 11:46

ФОТО | Эстонская красотка показала свое сексуальное тело в нижнем белье и удивилась, что ее полюбили многие хейтеры

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Shutterstock
Персональный тренер и спортсменка фитнес-бикини Кайса Абнер опубликовала снимок в Instagram, на котором показала свою идеальную фигуру в нижнем белье.
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Публикация от Kaisa Abner (@kaisaabner)


“В последнее время я получила много писем такого характера: ”Кайса, первое впечатление о тебе было ужасное, но я должна признать, что ты действительно крута” или “когда мы встрелились, я понял, что ты довольно милый человек”.

Самая крутая вещь за последнее время? Ну, меня полюбили даже те, кто горячо меня ненавидел. Что теперь делать с этим?“ — пишет Кайса в своем посте.

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