Месть? На вдовца Валентины Легкоступовой совершили нападение

Недавно 58-летний Юрий Фирсов отправился в Турцию, чтобы подготовить лодки к наступающему сезону. Отдых яхтсмена закончился печально — в гостинице на него напал неизвестный. Злоумышленник столкнул вдовца Валентины Легкоступовой с лестницы и скрылся.

“Меня догнал человек, как будто ждал. Его не видел, я сразу потерял сознание. Сказал мне: “Тебе привет от Анетты”. Меня зашили за полторы тысячи лир после удара по голове. Теперь шов длинный, сантиметров на 10. Состояние было очень плохое… Это кармические могут быть дела. Кусок металла был в голове, от очков, наверное”, — поделился подробностями Фирсов в программе “Пусть говорят” на Первом канале.

Несколько дней вдовец исполнительницы хита “Ягода-малина” пролежал в турецкой больнице, а после вернулся в Россию. Сейчас Юрий всерьез опасается за свою жизнь. “Я боюсь. Мне нужна охрана. Сил не было заявление писать, но точно был совершен толчок сзади. С трудом купил билет из Турции и прилетел в Москву. Похоже, из-за квадратных метров идет вся эта битва. Может, это и не Анетта подстроила, а ее почитатель, друг”, — предположил яхтсмен.

Сын Фирсова Даниил также сомневается, что Бриль может быть причастна к нападению. “Отец потерял на время память, но он помнит, что ему сказали перед тем, как толкнули. Я мало верю, что это сделала Анетта, знаю ее, общаюсь с ней. Это больше похоже на больного фанатика… Отец до падения выпивал неделю. Сейчас помогу ему выйти из этого состояния отягощенного, а затем будем кодироваться. Я хочу, чтобы папа отпустил Валентину. Хочу, чтобы уехал из ее квартиры, потому что там все напоминает о ней”, — заключил он.