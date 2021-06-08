Кира Найтли: все знакомые мне женщины сталкивались с харассментом

Кира Найтли называет сексуальные домогательства большой бедой и говорит, что у неё ”в буквальном смысле” нет ни одной знакомой женщины, которая бы с ними не сталкивалась. Проблема не обошла стороной и саму актрису.

Она отмечает, что с харассментом — будь то эксгибиционизм или облапывание — сталкивались все, и что эта ситуация ”чертовски удручает”.

Отвечая на вопрос, сталкивалась ли с ним она сама, Найтли сказала: ”Да! Мне кажется, что через это прошли все. Я в буквальном смысле не знаю ни одного человека, который бы так или иначе с ним не сталкивался. Перед кем-то распахивают одежду, кого-то пытаются лапать, кому-то угрожают перерезать горло, кого-то избивают — как бы харассмент не выглядел, с ним сталкиваются все.

Как-то одна женщина попробовала записать, какие меры предосторожности она принимает перед тем, как выйти на прогулку, чтобы быть уверенной, что с нею ничего не случится, и я подумала: ведь я делаю то же самое каждый божий день, и даже не задумываюсь об этом”.

Ранее Найтли уже рассказывала о том, что ей некомфортно сниматься в интимных сценах или сюжетах, где ей приходится флиртовать или изображать беременность. ”Если я участвую в фильме, где идёт речь о материнстве и принятии своего тела, я всегда извиняюсь и прошу, чтобы режиссёром была женщина, — поделилась она в январе. — Не то чтобы я категорически отказываюсь работать с мужчинами, но всё же предпочитаю выбирать другой вариант”.

В своём недавнем интервью Найтли, мать двоих детей, недавно отказавшаяся от съёмок в сериале ”Эссекский змей” по связанным с пандемией семейным обстоятельствам, рассказала и о том, как ей удаётся поддерживать моральный дух семьи во время локдауна.

”В саду у нас есть батут. И мы решили, что прыгать на нём можно только в платьях. Я ежедневно крашу губы алой помадой, надеваю что-то от Шанель, вплетаю ленты в волосы своей дочери Эди и украшаю ими её игрушечные крылышки.