Дмитрий Борисов с коронавирусом попал в больницу?

Первое время на звонки прессы телеведущий не отвечал и никак не комментировал свое состояние. Однако потом все-таки вынужден был отписаться в Инстаграме, чтобы расставить все точки над “i”. Оказалось, в больнице Дмитрий действительно был, но о госпитализации речь не идет.

“Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Коронация наследника престола состоялась, — пошутил Борисов о своем диагнозе. — Мне оборвали телефон после полуправды из интернета, но все не так плохо. Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. Заехал в больницу ради КТ (компьютерная томография). Легкие чистые, небольшой след еле заметен. Спасибо всем за добрые пожелания!”