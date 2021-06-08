Ксения Собчак дошутилась и рискует потерять миллионы

Позднее на ютуб-канале Собчак вышел сюжет про “форумчанок” — красивых девушек с ПМЭФ. Юрист посчитала, что в этом был намек на ее сравнение с охотницами за богачами и даже эскортницами.

“Этот форум — важнейшее событие в течении года, которое освещали все СМИ и известные блогеры. Не обошлось и без Ксении Собчак Которая устроила откровенную провокацию красивых женщин запустив рубрику #форумчаночка, — написала юрист в своем Инстаграме. — Человек, который более 10 лет вел проект “Дом-2” конечно же знает, что грязь, сплетни и неадекват притягивают больше всего. Именно этим Ксения Анатольевна и занималась на форуме, провоцируя красивых женщин”.

Девушка пообещала не оставить провокацию со стороны телеведущей без ответа и заявила, что готова судиться с ней.

Сама Ксения Собчак уже прокомментировала угрозу разборок в суде, ответив девушке-юристу также в соцсетях.

“Какая замечательная новость, уже вижу задорно горящие огоньки глаз: проучили ведьму, скандалистку, сейчас-то она запоет. Боюсь, что нет. Не запоет, — написала Собчак в своем телеграмм-канале “Кровавая барыня”. — Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?”

Далее телеведущая отметила, что сомневается в перспективах судебного рассмотрения дела, но все же просит прощения, если ее не так поняли.