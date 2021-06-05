05.06.2021, 10:19
Зачем нужно употреблять рыбий жир
Pixabay
Человеческому организму для нормальной жизнедеятельности необходимы жиры. Обычно он их получает с продуктов животного и растительного происхождения. Однако иногда люди склонны придерживаться рациона, в котором представлено недостаточное количество жиров, пишет medikforum.
В таком случае медики рекомендуют употреблять рыбий жир, который продаётся в аптеках в виде капсул. Диетологи отмечают, что рыбий жир не способствует накоплению жировых отложений на животе и других частях тела, поскольку он содержит элементы, которые участвуют в обмене веществ.
Более того, людям с лишним весом наоборот рекомендуют регулярно принимать рыбий жир, поскольку он ускоряет обмен веществ и способствует более быстрому похудению.