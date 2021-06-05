Зачем нужно употреблять рыбий жир

В таком случае медики рекомендуют употреблять рыбий жир, который продаётся в аптеках в виде капсул. Диетологи отмечают, что рыбий жир не способствует накоплению жировых отложений на животе и других частях тела, поскольку он содержит элементы, которые участвуют в обмене веществ.