12.06.2021, 10:00
"Десятки тысяч евро!": организатора популярных летних фестивалей шокировали затраты на экспресс-тесты перед мероприятиями(7)
Foto: Martin Dremljuga
Если изначально многие летние мероприятия были вынуждены перенести или отменить, то сейчас, спустя несколько недель, ситуация совершенно иная: фестивали и мероприятия состоятся. Однако у организаторов не все так хорошо в свете всех новых требований. Организатор любимых фестивалей Pühajärve jaanituli и Retrobest Танель Самм рассказал подробнее об обязательных тестированиях перед фестивалями, и что это из себя представляет, пишет Kroonika.