Культура
12.06.2021, 10:00

"Десятки тысяч евро!": организатора популярных летних фестивалей шокировали затраты на экспресс-тесты перед мероприятиями

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Retrobesti esimene päev
Retrobesti esimene päev
Foto: Martin Dremljuga
Если изначально многие летние мероприятия были вынуждены перенести или отменить, то сейчас, спустя несколько недель, ситуация совершенно иная: фестивали и мероприятия состоятся. Однако у организаторов не все так хорошо в свете всех новых требований. Организатор любимых фестивалей Pühajärve jaanituli и Retrobest Танель Самм рассказал подробнее об обязательных тестированиях перед фестивалями, и что это из себя представляет, пишет Kroonika.

“Первые предложения, которые мы получили от нескольких поставщиков услуг по быстрому тестированию на коронавирус, были более чем на 100 процентов дороже, чем текущая цена билетов”, — сказал организатор крупных концертов и фестивалей Танель Самм. Тем не менее, Самм признался, что на сегодняшний день он пришел к соглашению с фирмой Eldred, которая также сотрудничает с государством.

По его словам, на рынке неожиданно появилось много производителей, которые в какой-то момент начали привозить тесты из Китая в Эстонию, чтобы перепродавать их. Хотя цена может незначительно отличаться, Самм сказал, что для организатора тесты и поставщик услуг должны быть надежными во всех отношениях.

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