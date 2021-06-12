"Десятки тысяч евро!": организатора популярных летних фестивалей шокировали затраты на экспресс-тесты перед мероприятиями

“Первые предложения, которые мы получили от нескольких поставщиков услуг по быстрому тестированию на коронавирус, были более чем на 100 процентов дороже, чем текущая цена билетов”, — сказал организатор крупных концертов и фестивалей Танель Самм. Тем не менее, Самм признался, что на сегодняшний день он пришел к соглашению с фирмой Eldred, которая также сотрудничает с государством.

По его словам, на рынке неожиданно появилось много производителей, которые в какой-то момент начали привозить тесты из Китая в Эстонию, чтобы перепродавать их. Хотя цена может незначительно отличаться, Самм сказал, что для организатора тесты и поставщик услуг должны быть надежными во всех отношениях.