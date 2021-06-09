Новый эстонский фильм для всей семьи ищет мальчика, владеющего русским и эстонским языками

Фильм “Tähtsad Ninad” расскажет о взаимоотношениях детей и родителей с современной, абсолютно новой точки зрения, поставив зрителя перед важным вопросом. Что нужно для того, чтобы семья была счастлива? Роли в картине перемешаются и изменятся — мы увидим детей, которые ведут себя, как взрослые, и взрослых, которые ведут себя, как дети. Главные герои фильма Оливер и Сассь разрабатывают гениальный план — основать стартап и таким образом спасти свою семью от финансовых сложностей и избавить от напряженных отношений.