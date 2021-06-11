“У всех женщин грудь разного размера, и это абсолютно нормально”: Эстонская блогерша ответила подписчику на комментарий

По словам Матвеев, она часто сталкивалась с неуместными комментариями в TikTok, но комментарий от ее подписчика заставил девушку дать развернутый ответ. Парень назвал ее “доской” из-за маленького размера груди.

“Быть женщиной на самом деле довольно сложно, под этим я подразумеваю внешний вид”, — написала блогерша, добавив, что девушки не выбирают с какой комплекцией тела им родиться.

“Во-первых, при рождении у нас не было никакого “меню”, например, с выбором чашечки/размера груди, которую мы хотели бы себе в будущем!

Во-вторых, какая разница, у кого какая грудь. Меняет ли это как-то человека (внутри, например), ведь грудь толком ничего не определяет.

В-третьих, например, у всех женщин грудь разного размера, и это абсолютно нормально. У некоторых различия более заметны, у некоторых — нет. У многих мужчин, например, один сосок выше другого”, — поделилась девушка.

“У меня маленькая грудь. Я научилась любить себя такой, и мнение какого-то маленького мальчика меня не интересует, как и мнение других мужчин”, — высказалась Матвеев, уточнив, что она уже почти три года в отношениях с молодым человеком, который доволен ее грудью.

“Мальчики 11-16 лет, у вас еще есть время расти, и чем старше вы становитесь, тем больше я надеюсь, что вы начнете все это понимать! Вы не найдете себе девушку, если будете просто смотреть на желаемую грудь, определенную попу и тело, которое вы хотели бы видеть”, — написала в конце девушка.

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