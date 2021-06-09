“Разрезали спину”: Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике

И вот теперь продюсер снова оказался на операционном столе в одной из клиник Москвы. Об этом рассказал его сын — Бари Алибасов-младший, добавив, что отцу провели операцию на позвоночнике.

“Рано утром папу отправили на операционный стол, ближе к 10 часам операция закончилась, — приводит слова наследника продюсера “СтарХит”. — Ее суть заключается в том, что папе было необходимо провести цементирование позвонков, которые повредились в результате падения. Врачи разрезали отцу спину, поставили специальные выравниватели позвонков. Причем, общий наркоз папе делать нельзя из-за проблем с памятью, поэтому все делалось под местной анестезией, но он практически все видел и чувствовал”.

Теперь врачи советуют ему два дня не вставать с постели, но он их уже ослушался, поэтому через час отправился домой.

Примечательно, что сын 74-летнего шоумена в последнее время прилагает все возможные усилия для того, чтобы его отец как можно скорее мог встать на ноги и вести привычный для него образ жизни.

“В ближайшие дни нему будет приставлена охрана, также мы нашли через знакомых квалифицированного реабилитолога, — рассказывал не так давно адвокат сына продюсера Александр Бенхин. — В последнее время многие безосновательно обвиняли сына Алибасова в том, что он не уделяет отцу внимание. Но это не так. Как видим, Алибасов-младший и его семья отдают все силы, чтобы помочь отцу”.