Рэпер T-Killah госпитализирован с тяжелой пневмонией

Накануне в Москве отгремела премия МУЗ ТВ и T-Killah был в списке гостей. Он появился на красной дорожке, общался с коллегами и принимал поздравления. После мероприятия артист поделился впечатлениями от мероприятия, отметил, что рад за коллег — Илью Лагутенко, Клаву Коку, группу “Дабро”, Лободу и Зиверт. Все они, по мнению T-Killah, заслуженно получили награду. А кто-то, получается, мог получить и “корону”.