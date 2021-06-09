09.06.2021, 17:46
Рэпер T-Killah госпитализирован с тяжелой пневмонией
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Рэпера госпитализировали в Москве с подозрением на двустороннюю пневмонию. Врачи скорой помощи доставили именитого пациента в одну из столичных клиник. Музыкант находится в тяжелом состоянии. Врачи не исключают, что у Александра Тарасова коронавирусная инфекция. Были проведены все тесты, но результаты еще не получены, — пишет “КП”.
Если тесты покажут положительный результат, то тогда под угрозой могут оказаться многие звезды российского шоу-бизнеса.
Накануне в Москве отгремела премия МУЗ ТВ и T-Killah был в списке гостей. Он появился на красной дорожке, общался с коллегами и принимал поздравления. После мероприятия артист поделился впечатлениями от мероприятия, отметил, что рад за коллег — Илью Лагутенко, Клаву Коку, группу “Дабро”, Лободу и Зиверт. Все они, по мнению T-Killah, заслуженно получили награду. А кто-то, получается, мог получить и “корону”.