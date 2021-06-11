11.06.2021, 12:00
ВИДЕО | Рэпер из Маарду выпустил “ледяную” песню в жаркую погоду
screenshot - youtube
Рэпер из Эстонии Glory Perch выпустил песню под названием “NICEBERG” и выставил клип, который был снят еще зимой.
В клипе молодой человек просыпается на надувном матрасе посреди замерзшего озера. Также он окунается в ледяную прорубь, чего, возможно, так не хватает людям в столь жаркую погоду.
Подписчики в Instagram оценили клип рэпера, написав в комментариях: "Bomba 🔥🔥🔥🔥", "Really awesome 🔥".
Смотрите клип!
И делитесь впечатлениями!