Шоубиз
11.06.2021, 12:00

ВИДЕО | Рэпер из Маарду выпустил “ледяную” песню в жаркую погоду

 
screenshot - youtube
Рэпер из Эстонии Glory Perch выпустил песню под названием “NICEBERG” и выставил клип, который был снят еще зимой.

В клипе молодой человек просыпается на надувном матрасе посреди замерзшего озера. Также он окунается в ледяную прорубь, чего, возможно, так не хватает людям в столь жаркую погоду.

Подписчики в Instagram оценили клип рэпера, написав в комментариях: "Bomba 🔥🔥🔥🔥", "Really awesome 🔥".

Смотрите клип!

И делитесь впечатлениями!

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